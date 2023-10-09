Смертельный наезд: девятилетнего мальчика сбили в Шымкенте
Сегодня, 16:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
141Фото: polisia.kz
Водителя, совершившего смертельный наезд на школьника, взяли под стражу в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Авария произошла 7 октября в 18:45 на улице Аргынбекова. Водитель BMW-530 сбил несовершеннолетнего пешехода. Девятилетний мальчик скончался на месте происшествия.
Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК - “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека”.
Водитель водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, по окончанию которого дело будет направлено в суд.
Самое читаемое
- Жанибек Алимханулы оставил мощное сообщение
- Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе
- Казахстан подаёт в суд на организаторов турнира по боксу на Азиаде-2023
- Ферму по разведению червей открыл житель Алматинской области
- Изнасилование трёхлетних сестёр: жуткие подробности рассказала детский омбудсмен