Смертельный наезд: девятилетнего мальчика сбили в Шымкенте

Водителя, совершившего смертельный наезд на школьника, взяли под стражу в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла 7 октября в 18:45 на улице Аргынбекова. Водитель BMW-530 сбил несовершеннолетнего пешехода. Девятилетний мальчик скончался на месте происшествия.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК - “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека”.

Водитель водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, по окончанию которого дело будет направлено в суд.