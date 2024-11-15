Смертельные трассы: где в Казахстане происходит больше всего ДТП

Больше всего погибших насчитывалось в Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях - 736 человек передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. Их суммарная доля от всех погибших по стране составила 35%. Меньше всего ДТП со смертельным исходом наблюдалось в Астане.

В этом году в Казахстане сразу в 2 раза увеличилась численность пострадавших, и на 9% — численность погибших в ДТП. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, в январе–октябре текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 29,5 тыс. человек. Это абсолютный максимум в сравнении даже с годовыми показателями последних лет. За десять месяцев 2023-го пострадавших в результате аварий было в два раза меньше: 14,5 тыс. человек.

Численность погибших за январь–октябрь текущего года также увеличилась: 2,1 тыс. человек, против 1,9 тыс. человек за аналогичный период 2023-го. Причиной стал рост количества самих аварий. В то же время доля ДТП со смертельным исходом в январе–октябре 2024-го стала меньше: 6,9%, против 12,7% годом ранее.

Больше всего погибших насчитывалось в Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях: 736 человек. Их суммарная доля от всех погибших по стране составила 35%. Меньше всего ДТП со смертельным исходом наблюдалось в Астане.

Благодаря тому, что дорожные полицейские заполняют анкетные данные на пострадавших и погибших при ДТП, аналитика КПСиСУ ГП РК позволяет в общих чертах нарисовать портрет жертвы аварии. Он разнится в зависимости от роли человека в происшествии. В ДТП, где получили травмы или погибли водители, в 86% случаях жертвами были мужчины. Чаще всего (в 79% случаев) это мужчины молодого или среднего возраста (от 18 до 49 лет). Отметим, что в 3% аварий, при которых водители были ранены или погибли, за рулём сидели несовершеннолетние.

Пострадавшими или погибшими пассажирами чаще были женщины (61%). Четверть всех раненых и умерших в дорожно-транспортных происшествиях пассажиров пришлась на детей: за десять месяцев текущего года — 2,4 тыс. человек. Нередка ситуация, когда главный пострадавший в ДТП — пешеход. За январь–октябрь 2024 года дорожные полицейские зафиксировали 8,3 тыс. наездов на пеших участников движения. В 34% случаев пострадали или погибли дети, в 48% случаев — взрослые в возрасте от 18 до 49 лет.

К слову, только в 3% случаев пешеход оказывается виновным в аварии. В основном — в 96% случаев — виновниками ДТП признают водителей. Как правило, это мужчины (83%) и намного реже — женщины (17%). В 8% случаев виновные скрываются с места аварии. Фактов, когда автомобилисты оказались за рулём в состоянии алкогольного опьянения и стали виновниками аварии, довольно много: за январь–октябрь текущего года было зафиксировано 480 таких случаев. Доля таких водителей от всех виновников аварий составила 2,2%.

В редких случаях (всего 1%) виновниками ДТП были другие участники дорожного движения. В основном это происходило, когда на дорогу выходили домашние животные. Случаев, когда прямыми виновниками аварий с пострадавшими были признаны дорожные, коммунальные, подрядные организации, очень мало. За десять месяцев текущего года зарегистрированных дел с такими обстоятельствами насчитывалось всего 13.

А вот косвенными факторами, повлиявшими на случившееся ДТП с пострадавшими, различные дорожные коллизии были отмечены в 4,8 тыс. (или 20,8%) случаев. То есть в каждой пятой аварии одной из сопутствующих причин произошедшего были именно дорожные обстоятельства — скользкое дорожное покрытие, неровности, колейность, выбоины, отсутствие дорожной разметки или её плохая видимость, недостаточное освещение проезжей части, неудовлетворительное состояние обочины и многое другое.

Наибольшая доля ДТП с пострадавшими или погибшими пришлась на нарушения водителями правил маневрирования. Каждая пятая авария (19,3%, или 4,4 тыс. за десять месяцев 2024-го) произошла именно по этой причине. На втором месте по распространённости оказались ДТП из-за непредоставления преимущества пешеходам или иным участникам: 17,5%. Часто причиной аварий с серьёзными последствиями становилось превышение водителем разрешённой скорости: 13,9%.