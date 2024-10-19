Смертельные футбольные ворота: новый технический регламент для безопасности детей готовят в Казахстане

В Министерстве торговли и интеграции под председательством Руслана Шаекина прошло заседание Общественного совета, на котором был поднят вопрос безопасности спортивного инвентаря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исполнительный директор Казахстанской Ассоциации участников систем технического регулирования и метрологии Дмитрий Савеленко отметил, что в Казахстане до сих пор не введена обязательная сертификация спортивного инвентаря, включая футбольные ворота, что является серьезной угрозой безопасности, особенно для детей.

"В 2024 году Единый перечень продукции, подлежащей обязательным требованиям в рамках Таможенного союза, был дополнен пунктом "спортивное оборудование и инвентарь". Это изменение было инициировано Казахстаном в 2019 году в связи с рядом инцидентов, связанных с безопасностью спортивного оборудования, включая случаи с падением футбольных ворот. В настоящее время Министерство торговли и интеграции включило в план разработку нового технического регламента на спортивное оборудование. Этот регламент будет регулировать безопасность спортивных конструкций и оборудования, чтобы предотвратить подобные инциденты", — говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство туризма и спорта РК готовит приказ о создании рабочей группы для разработки национального технического регламента. Введение новых норм обеспечит защиту детей на спортивных и дворовых площадках, а также в школьных учреждениях.

Напомним, на прошлой неделе восьмилетняя девочка поступила в реанимационное отделение областной больницы в Атырау: на ребёнка упали футбольные ворота. Трагедия случилась и в Астане, где школьника насмерть придавило футбольными воротами. Ранее эксперты отмечали, что небезопасное оборудование на спортивных площадках всё чаще становится причиной гибели и травм детей.