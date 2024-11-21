Смертельные друзья: Депутат назвала болезни беспризорных собак опасные для человека

Предложение об эвтаназии брошенных животных разделило депутатов и зоозащитников, передает BaigeNews.kz.

Сегодня на круглом столе в Мажилисе Парламента обсуждались поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". В числе основных предложений: введение электронной базы, повышение ответственности за домашних животных, и одна из самых обсуждаемых – эвтаназия. Ее хотят применять в течение 15 дней, если речь идет о бродячих собаках, и в течение 60 дней, если это безнадзорные животные, но имеющие определенный идентификационный номер или ошейник. Одни называют эту норму издевательством над братьями меньшими, в то время как другие идею полностью поддерживают. Депутат Ажар Сагандыкова рассказала, что подобные меры давно применяются в странах Европы.

"Допустим, в самых развивающих странах практически нет брошенных собак на улице, потому что, во-первых, это большая уголовная и административная ответственность. В некоторых странах на содержание животных вводится даже налог. Допустим, когда мы были в Женеве, собакам и кошкам для того, чтобы не было нарушения часа тишины, даже подрезают голосовые связки. Меня это в тот момент очень сильно шокировало. Чтобы они не шумели. Даже во Франции, к сожалению, там тоже применяют эвтаназию. То есть, когда приют переполнен, они делают чистку и умерщвляют собак, которые подлежат этому. Там есть свои критерии, конечно, отбора. Мы не говорим всех тотально", - подчеркнула депутат.

Главной ценностью государства является жизнь человека, подчеркивает депутат. А брошенные собаки могут сбиваться в стаи и нападать на людей. Недавний случай с девочкой в Западно-Казахстанской области тому подтверждение.

"Представляете, какой стресс для ребёнка. Нам защитники животных говорят: нельзя их чипировать, нельзя их кастрировать, это для собак стресс. А какой стресс для ребенка, которого истерзала собака? Тут нужен все-таки комплексный подход и комплексная работа. И обвинять друг друга ни государство, ни зоозащитники не должны. Мы должны вместе сесть и решить, что у нас в приоритете. Но хочу всем еще раз напомнить, что в приоритете должна быть человеческая жизнь", - рассказала Ажар Сагандыкова.

Не стоит забывать и о скрытой опасности исходящей от бродячих животных – заболеваниях, которые могут передаться человеку. Среди наиболее опасных вирусов можно выделить бешенство. Если в стаю собак придет зараженное животное, болезнь медленно, но верно охватит каждого. Потенциально под угрозой находятся не только казахстанцы, но и животные, содержащиеся в питомниках.

"Мы были недавно в приюте столичном. Я, допустим, не согласна с тем, что собак нужно содержать в таких грязных вольерах, чтобы на земле валялись косточки и они их грызли. Извините, они же друг друга перезаражают. Они же сворой бегают там. Тоже должен контроль быть. Или нужно всех их содержать тогда, как за рубежом, в отдельных вольерах и обеспечивать питанием. Или тогда нам такие питомники не нужны. Это нигде и никак не регулируется. Следует на законодательном уровне устанавливать требования. Сколько собак можно содержать? Сколько можно в этом приюте кормить? Сколько должно быть больных собак? Представляете, если в эту свору в четыре или пять тысяч собаки придет одна больная, с чумкой. У этой болезни нет пределов", - рассказала депутат.

Пока единого мнения по поводу эвтаназии для брошенных домашних животных нет. В будущем депутатам предстоит еще не раз к ней вернуться. Однако есть надежда, что нынешние обсуждения заставят владельцев питомцев задуматься, какая ответственность лежит на их плечах .