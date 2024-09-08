Смертельное ранение получил солдат срочной во время сборов в Мангистауской области
Сегодня, 00:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
174Фото: old-elephant-shop.ru
Трагический инцидент произошел 7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов подразделений Регионального командования "Запад", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ladakz.
Около 17:10 часов дежурный по лагерю офицер произвел несанкционированный выстрел из пистолета ПМ 9 мм, попав в лицо солдату срочной службы рядовому Б., который от полученного ранения скончался по дороге в городскую больницу.
"Смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.
Командование и личный состав Сухопутных войск ВС РК выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Самое читаемое
- Международные платежи между Казахстаном и Россией могут стать невозможными
- Задержан экс-начальник управления культуры Астаны
- Четыре спортсмена представят Кызылординскую область на Играх кочевников
- "Жизнь не готовила меня к этому": Dequine прокомментировала скандал с отцом Аскаром Садыковым
- Схему хищения на мусорных баках и тренажёрах придумал чиновник из Шымкента