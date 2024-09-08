  • 8 Сентября, 01:29
  • BAIGENEWS

Смертельное ранение получил солдат срочной во время сборов в Мангистауской области

Сегодня, 00:05
АВТОР
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Сегодня, 00:05
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Фото: old-elephant-shop.ru

Трагический инцидент произошел 7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов подразделений Регионального командования "Запад", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ladakz.

Около 17:10 часов дежурный по лагерю офицер произвел несанкционированный выстрел из пистолета ПМ 9 мм, попав в лицо солдату срочной службы рядовому Б., который от полученного ранения скончался по дороге в городскую больницу.

"Смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Командование и личный состав Сухопутных войск ВС РК выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

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