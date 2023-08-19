Смертельное ДТП в Туркестанской области: погибли четыре человека
Сегодня, 13:28
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Сегодня, 13:28Сегодня, 13:28
89Фото: скриншот с видео
На трассе областного значения Шаян-Екпинди автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes Benz 200. В результате Mercedes загорелся, а находившиеся внутри трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
По данным ведомства, трагедия произошла 18 августа около 23:30.
"ДТП зарегистрировано в ЕРДР по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель Nissan водворён в ИВС", — прокомментировали в полиции.
Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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