  • 19 Августа, 13:48
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Смертельное ДТП в Туркестанской области: погибли четыре человека

Сегодня, 13:28
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скриншот с видео Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28
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Фото: скриншот с видео

На трассе областного значения Шаян-Екпинди автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes Benz 200. В результате Mercedes загорелся, а находившиеся внутри трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По данным ведомства, трагедия произошла 18 августа около 23:30.

"ДТП зарегистрировано в ЕРДР по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель Nissan водворён в ИВС", — прокомментировали в полиции.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ

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