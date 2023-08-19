Смертельное ДТП в Туркестанской области: погибли четыре человека

На трассе областного значения Шаян-Екпинди автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes Benz 200. В результате Mercedes загорелся, а находившиеся внутри трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По данным ведомства, трагедия произошла 18 августа около 23:30.