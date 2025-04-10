10 апреля 2025 года в 5:20 утра на 16 километре автодороги Семей – Бородулиха произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, передаёт BaigeNews.kz.

33-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, следуя в сторону села Бородулиха, не справился с управлением, выехал с проезжей части и совершил наезд на деревянные насаждения.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, не дождавшись помощи.

По данному факту начато досудебное расследование, правоохранительные органы работают над выяснением всех обстоятельств аварии. Ведется сбор доказательств для установления причин трагедии.

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