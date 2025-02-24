В Астане водитель пожарной машины на перекрёстке проспекта Богенбай батыра-Женис проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем марки "Kia", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП столицы.

По факту нарушения правил дорожного движения, приведшего к смерти человека, было возбуждено уголовное дело. В результате ДТП водитель и пассажир "Kia" были госпитализированы. Позднее 52-летняя пассажирка скончалась от травм. Ведётся расследование.