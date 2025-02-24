  • 24 Февраля, 16:01
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Смертельное ДТП в Астане: пожарная машина протаранила такси

Проводится следствие.

Сегодня, 14:21
АВТОР
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Смертельное ДТП в Астане: пожарная машина протаранила такси Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21
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В Астане водитель пожарной машины на перекрёстке проспекта Богенбай батыра-Женис проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем марки "Kia", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП столицы. 

По факту нарушения правил дорожного движения, приведшего к смерти человека, было возбуждено уголовное дело. В результате ДТП водитель и пассажир "Kia" были госпитализированы. Позднее 52-летняя пассажирка скончалась от травм. Ведётся расследование.

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