Смертельное ДТП в Алматы: столкнулись автобус и легковушка

Женщина погибла в ДТП с участием автобуса и легковой машины в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла в Жетысуском районе города. Водитель Mitsubishi, следуя по улице Северное кольцо в северном направлении, на пересечении с улицей Бокейханова при перестроении допустил столкновение с автобусом 58-го маршрута.

В департаменте полиции уточнили, что результате ДТП скончалась пассажирка Mitsubishi.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.