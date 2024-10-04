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Смертельное ДТП в Алматы: столкнулись автобус и легковушка

Сегодня, 21:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:20
Сегодня, 21:20
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Фото: baigenews.kz

Женщина погибла в ДТП с участием автобуса и легковой машины в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла в Жетысуском районе города. Водитель Mitsubishi, следуя по улице Северное кольцо в северном направлении, на пересечении с улицей Бокейханова при перестроении допустил столкновение с автобусом 58-го маршрута.

В департаменте полиции уточнили, что результате ДТП скончалась пассажирка Mitsubishi.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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