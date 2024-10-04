Смертельное ДТП в Алматы: столкнулись автобус и легковушка
Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20Сегодня, 21:20
43Фото: baigenews.kz
Женщина погибла в ДТП с участием автобуса и легковой машины в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Авария произошла в Жетысуском районе города. Водитель Mitsubishi, следуя по улице Северное кольцо в северном направлении, на пересечении с улицей Бокейханова при перестроении допустил столкновение с автобусом 58-го маршрута.
В департаменте полиции уточнили, что результате ДТП скончалась пассажирка Mitsubishi.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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