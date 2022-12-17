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Смертельное ДТП в Актобе. Дело находится на особом контроле акима области
Стали известны подробности ДТП в Актобе, в котором погиб ребёнок, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Казинформ".
Сообщалось, что в ДТП на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук попала детская сборная команда по волейболу Темирского района. В микроавтобусе находились девять детей 2010-2011 годов рождения, два тренера. Один ребёнок погиб на месте, остальные восемь доставлены в ОДКБ Актобе. Как сообщили врачи, четверо пострадавших детей находятся в реанимации в очень тяжёлом состоянии.
Заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев выразил соболезнования родителям и близким погибшего ребёнка. Он заверил, что пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"В настоящее время по данному происшествию ведётся расследование. Дело находится на особом контроле акима области Ералы Тугжанова. С пострадавшими и их родными работают психологи. Им будет оказана всесторонняя помощь", - написал Байтанаев в своём аккаунте в Facebook.
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