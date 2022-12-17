Смертельное ДТП в Актобе. Дело находится на особом контроле акима области

Фото: МВД РК

Стали известны подробности ДТП в Актобе, в котором погиб ребёнок, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Казинформ".

Сообщалось, что в ДТП на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук попала детская сборная команда по волейболу Темирского района. В микроавтобусе находились девять детей 2010-2011 годов рождения, два тренера. Один ребёнок погиб на месте, остальные восемь доставлены в ОДКБ Актобе. Как сообщили врачи, четверо пострадавших детей находятся в реанимации в очень тяжёлом состоянии.

Заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев выразил соболезнования родителям и близким погибшего ребёнка. Он заверил, что пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время по данному происшествию ведётся расследование. Дело находится на особом контроле акима области Ералы Тугжанова. С пострадавшими и их родными работают психологи. Им будет оказана всесторонняя помощь", - написал Байтанаев в своём аккаунте в Facebook.