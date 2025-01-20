В Атырау в ДТП погиб подросток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.

"19 января около 23:30 ч. на трассе Атырау-Дамба произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2170 под управлением подростка 2007 года рождения и Toyota Camry под управлением 25-летнего водителя. В результате столкновения пассажир ВАЗ-2170, подросток 2009 года рождения, скончался на месте происшествия, а также один пассажир и водитель были доставлены в больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий", - говорится в сообщении.