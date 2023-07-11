Смертельное ДТП у столба LRT: водитель был трезв

Фото: с сайта arbat.media

Столичные полицейские не знают, почему произошла авария.

Мужчина, который въехал в опору ЛРТ не был пьян, передаёт Baigenews.kz.

Об этом сообщил глава Управления административной полиции Астаны Елжан Чупеков, ссылаясь на результаты первых экспертиз.

Он также добавил, что при подъеме на мост скорость по "Сергеку" была зафиксирована – 66 км/ч. Скорость в момент столкновения еще изучается.

"Почему произошло ДТП, непонятно", - добавил Чупеков.

Напомним, 29 июня в столице автомобиль на скорости влетел в столб LRT. Как сообщили в департаменте полиции, 43-летний водитель иномарки скончался на месте.

В Сети появилась информация о том, что погибший был сотрудником акимата Астаны, но она не подтвердилась.