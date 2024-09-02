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Смертельное ДТП с участием шести автомобилей произошло в Караганде

Сегодня, 16:03
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t.me/kriminal_kazakhstan Сегодня, 16:03
Сегодня, 16:03
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Фото: t.me/kriminal_kazakhstan

В Караганде произошло крупное ДТП с участием шесть автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.

"2 сентября в Караганде около 14.15 на улице Аманжолова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомашин. На месте от полученных травм скончался один человек, трое госпитализированы в медицинское учреждение", — уточнили в пресс-службе ДП Карагандинской области

По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ДП Карагандинской области подчеркнули необходимость строго соблюдать правила дорожного движения, а также не превышать скоростной режим.

 
 
 
 
 
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