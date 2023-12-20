Смертельное ДТП с участием пяти машин произошло на трассе в Костанайской области
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18 декабря на 41-м километре автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" около посёлка Костомар произошла крупная автомобильная авария, передаёт BaigeNews.kz.
Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием пяти автомобилей марок BMW, Honda, Chevrolet, Hyundai и "Ваз-2110".
Сообщается также, что 52-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt погиб на месте, ещё троих пассажиров из разных автомобилей доставили в больницу с различными травмами.
"По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное решение", — сообщили в ДП Костанайской области.
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