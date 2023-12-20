Смертельное ДТП с участием пяти машин произошло на трассе в Костанайской области

18 декабря на 41-м километре автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" около посёлка Костомар произошла крупная автомобильная авария, передаёт BaigeNews.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием пяти автомобилей марок BMW, Honda, Chevrolet, Hyundai и "Ваз-2110".

Сообщается также, что 52-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt погиб на месте, ещё троих пассажиров из разных автомобилей доставили в больницу с различными травмами.