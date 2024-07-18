Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы
Сегодня, 14:17
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Сегодня, 14:17Сегодня, 14:17
146Фото: misto.vn.ua
В Алматы два человека погибли в результате ДТП с участием маршрутного автобуса, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
"Водитель автомашины марки "Тойота", следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, принадлежащем частному перевозчику. В результате аварии скончались двое пассажиров "Тойоты", - говорится в сообщении.
По факту ДТП, повлекшего смерть двух людей, возбуждено уголовное дело.
Назначены экспертизы.