Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы

В Алматы два человека погибли в результате ДТП с участием маршрутного автобуса, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

"Водитель автомашины марки "Тойота", следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, принадлежащем частному перевозчику. В результате аварии скончались двое пассажиров "Тойоты", - говорится в сообщении.

По факту ДТП, повлекшего смерть двух людей, возбуждено уголовное дело.

Назначены экспертизы.