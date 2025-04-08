В Алматы суд санкционировал арест водителя грузового автомобиля Renault, подозреваемого в смертельном наезде на семилетнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, водитель допустил наезд на ребёнка, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на пересечении улиц Новая и Бурундайская. От полученных травм девочка скончалась на месте.

По ходатайству прокуратуры, Специализированный межрайонный следственный суд Алматы избрал в отношении водителя меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Уголовное дело возбуждено по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

Прокуратура города призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, проявлять уважение к пешеходам и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

К слову, водитель автобуса также стал фигурантом дела о смерти 7-летней алматинки на пешеходном переходе.