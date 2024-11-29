Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: виновнице вынесли приговор

В Алматы вынесли приговор женщине, по вине которой произошло ДТП с автобусом и погиб человек, передаёт BaigeNews.kz.

"Судом установлено, что подсудимая С., управляя машиной и двигаясь по улице, игнорируя знак "уступи дорогу", выехала на проезжую часть, где совершила столкновение с автобусом. В результате автобус по инерции допустил наезд на светофор, после чего выехал на тротуар, где врезался в магазин. В результате ДТП пассажир автобуса К. скончался до прибытия скорой медицинской помощи", - сообщили в суде.

Женщина вину признала полностью, в содеянном раскаялась, просила не лишать её свободы, так как у неё имеется малолетний ребенок. Потерпевшая сторона - сын умершего пассажира в суде простил подсудимую С., претензий к ней не высказал.

"Приговором суда С. признана виновной по части 3 статьи 345 УК, ей назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права вождения транспортными средствами сроком на пять лет. На основании части 1 статьи 74 УК исполнение приговора отсрочено на три года, после достижения ребёнком возраста 3 лет 9 месяцев", - уточнили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ДТП произошло в июне. Автобус вылетел на тротуар в Алматы. Один человек погиб, 25 пострадали.

22 человека доставлены в стационары города, у всех состояние оценивается как средней степени тяжести. Среди пострадавших трое подростков 14, 15 и 16 лет.