Смертельное ДТП произошло в Туркестанской области
Сегодня, 14:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:32Сегодня, 14:32
124
Полицией расследуется дорожно-транспортное происшествие на трассе "Жетысай-Жибек-Жолы" в Туркестанской области, в котором погибли 4 человека, передаёт BaigeNews.kz.
В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ" с грузовой автомашиной "Вольво", на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легкового автотранспорта.
По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств.
Полицейские призывают водителей и пассажиров строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах области.
Самое читаемое
- Восстановлен прямой железнодорожный маршрут из России в Казахстан
- Миллионы тенге за брак: Карагандинцы возмущены расходами на благоустройство города
- Просроченную продукцию продавали в магазинах Уральска
- Cartier, Louis Vuitton и выборы в Nur Otan: что известно о задержанной Перизат Кайрат
- Неженская профессия: история павлодарской крановщицы Кристины Колесовой