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Смертельное ДТП произошло в Туркестанской области

Сегодня, 14:32
АВТОР
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Смертельное ДТП произошло в Туркестанской области Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
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Полицией расследуется дорожно-транспортное происшествие на трассе "Жетысай-Жибек-Жолы" в Туркестанской области, в котором погибли 4 человека, передаёт BaigeNews.kz.

В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ" с грузовой автомашиной "Вольво", на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легкового автотранспорта.

По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств.

Полицейские призывают водителей и пассажиров строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах области.

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