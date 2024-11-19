Смертельное ДТП произошло в Туркестанской области

Полицией расследуется дорожно-транспортное происшествие на трассе "Жетысай-Жибек-Жолы" в Туркестанской области, в котором погибли 4 человека, передаёт BaigeNews.kz.



В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ" с грузовой автомашиной "Вольво", на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легкового автотранспорта.



По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств.



Полицейские призывают водителей и пассажиров строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах области.