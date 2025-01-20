Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области
Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 13:22
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Сегодня, 13:22Сегодня, 13:22
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20 января на 1233 км автодороги Павлодар – Кызылорда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Accent и КамАЗ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области
"В результате происшествия водитель и пассажир Hyundai Accent погибли на месте происшествия, еще один пассажир с травмами госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП. Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства", - говорится в сообщении.
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