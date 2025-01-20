20 января на 1233 км автодороги Павлодар – Кызылорда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Accent и КамАЗ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области

"В результате происшествия водитель и пассажир Hyundai Accent погибли на месте происшествия, еще один пассажир с травмами госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП. Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства", - говорится в сообщении.