Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области

В ДТП в Павлодарской области водитель погиб и двое пострадали, в том числе ребенок, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

"Водитель внедорожника на автодороге Павлодар-Семей совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 31029-Волга, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автотранспортом, после чего опрокинулся в кювет. В результате ДТП пассажир "Волги" скончался на месте, водитель и другой пассажир с травмами доставлены в больницу. Согласно медицинского освидетельствования водитель внедорожника находился в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении.