Смертельное ДТП произошло в Костанайской области
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В Костанайской области полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
"17 сентября около 17:00 часов на 184 километре автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" вблизи п. Дружба Карасуского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Audi с прицепом. Оба транспорта двигались в попутном направлении в сторону Астаны", - говорится в сообщении.
По предварительным данным водитель Audi не справился с управлением и его транспортное средство оказалось поперек дороги. Двигавшийся следом водитель Chevrolet Cobalt не смог уйти от столкновения, от удара опрокинулся в кювет и загорелся.
"В результате происшествия пассажир Chevrolet от полученных травм скончалась на месте. Двое водителей и два пассажира с обеих машин доставлены в медицинский пункт с различными травмами. На месте работает следственно-оперативная группа. Все детали и обстоятельства ДТП выясняются", - добавили в полиции.