Смертельное ДТП произошло в Костанайской области

В Костанайской области полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"17 сентября около 17:00 часов на 184 километре автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" вблизи п. Дружба Карасуского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Audi с прицепом. Оба транспорта двигались в попутном направлении в сторону Астаны", - говорится в сообщении.

По предварительным данным водитель Audi не справился с управлением и его транспортное средство оказалось поперек дороги. Двигавшийся следом водитель Chevrolet Cobalt не смог уйти от столкновения, от удара опрокинулся в кювет и загорелся.