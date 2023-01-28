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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 20:48
204
Сегодня, 20:48
204
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Смертельное ДТП произошло в Атырауской области

КамАЗ из Skoda столкнулись на 523 километре трассы Актобе-Астрахань, в результате один человек погиб и двое оказались в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, грузовиком управлял мужчина 1959 года рождения, легковушкой — водитель 1956 года рождения.

"В результате удара пассажир автомобиля Skoda 1960 года рождения погиб на месте, два человека были доставлены в больницу", — сообщили в полиции.

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#дтп #Атырау
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:48
204
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