Смертельное ДТП произошло в Атырауской области

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КамАЗ из Skoda столкнулись на 523 километре трассы Актобе-Астрахань, в результате один человек погиб и двое оказались в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, грузовиком управлял мужчина 1959 года рождения, легковушкой — водитель 1956 года рождения.