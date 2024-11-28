Смертельное ДТП произошло в Алматинской области

25 ноября водитель Hyundai Accent, следуя на 29 км автодороги "Алматы-Бишкек", не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на дерево, передаёт BaigeNews.kz.



В результате ДТП водитель и трое пассажиров скончались. Еще трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу.



Полиция региона призывает не нарушать требования дорожной безопасности, строго соблюдать ПДД РК и не превышать допустимый скоростной режим.