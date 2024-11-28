Смертельное ДТП произошло в Алматинской области
По факту дорожно-транспортного происшествия полицией возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 11:03
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Сегодня, 11:03Сегодня, 11:03
80Фото: finance.ua
25 ноября водитель Hyundai Accent, следуя на 29 км автодороги "Алматы-Бишкек", не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на дерево, передаёт BaigeNews.kz.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров скончались. Еще трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу.
Полиция региона призывает не нарушать требования дорожной безопасности, строго соблюдать ПДД РК и не превышать допустимый скоростной режим.