  • 28 Ноября, 11:41
  • BAIGENEWS

Смертельное ДТП произошло в Алматинской области

По факту дорожно-транспортного происшествия полицией возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 11:03
АВТОР
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finance.ua Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
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Фото: finance.ua

25 ноября водитель Hyundai Accent, следуя на 29 км автодороги "Алматы-Бишкек", не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на дерево, передаёт BaigeNews.kz.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров скончались. Еще трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу.

Полиция региона призывает не нарушать требования дорожной безопасности, строго соблюдать ПДД РК и не превышать допустимый скоростной режим.

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