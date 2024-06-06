Смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области

5 июня примерно в 15.00 часов на автодороге Актобе-Орск вблизи поселка Ащелисай Каргалинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель автомашины Toyota Alphard допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП четыре человека погибли и один госпитализирован в больницу.

Установлено, что водитель указанной автомашины официально осуществлял перевозку пассажиров с города Актобе в город Орск РФ и за несколько часов до дорожно-транспортного происшествия с водителем была проведена беседа сотрудниками полиции по профилактике ДТП, но несмотря на это водитель пренебрег советами полицейских.