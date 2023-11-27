Смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области

В Актюбинской области перевернулся автомобиль Renault Duster, в результате аварии трое пострадали, и один человек погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Сообщается, что авария произошла на 225 километре трассы Шубаркудук-Уил-Кобда-Тузтобе. Водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением, и автомобиль, выехав на встречную полосу движения, перевернулся.

Водитель и трое его пассажиров были госпитализированы. Один из них скончался в больнице от полученных тяжёлых телесных повреждений.

Отмечается, что все пострадавшие и погибший – жители Уилского района.