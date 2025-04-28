На 178-м километре дороги "Шидерты – Ерейментау – Астана" столкнулись автомобили Toyota Alphard и грузовик MAN. В результате аварии водитель и один из пассажиров легковой машины погибли на месте, передаёт BaigeNews.kz.

Ещё один пассажир с травмами доставлен в больницу Ерейментау.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.

Полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим, особенно на участках с оживлённым движением, а также следить за техническим состоянием автомобилей, чтобы избежать трагедий на дороге.