Смертельное ДТП произошло на трассе близ Астаны
Столкнулись грузовик и легковушка.
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
115Фото: polisia.kz
На 178-м километре дороги "Шидерты – Ерейментау – Астана" столкнулись автомобили Toyota Alphard и грузовик MAN. В результате аварии водитель и один из пассажиров легковой машины погибли на месте, передаёт BaigeNews.kz.
Ещё один пассажир с травмами доставлен в больницу Ерейментау.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.
Полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим, особенно на участках с оживлённым движением, а также следить за техническим состоянием автомобилей, чтобы избежать трагедий на дороге.