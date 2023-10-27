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Смертельное ДТП произошло на трассе Актобе — Атырау — Астрахань

Вчера, 14:11
АВТОР
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полиция Атырауской области Вчера, 14:11
Вчера, 14:11
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Фото: полиция Атырауской области

Пассажир УАЗа погиб после ДТП с большегрузом в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.

Смертельное ДТП произошло 26 октября в 12:40 на 794 километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань.

"Автомобиль "УАЗ" под управлением гражданина 1979 года столкнулся со встречным автомобилем марки "DAF XF", в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, пассажир автомобиля марки "УАЗ" 1980 года погиб в результате полученных различных телесных повреждений.

В настоящее время ведётся сбор соответствующих документов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Атырау Облысы Полиция Департаменті (@police.atyrau)

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