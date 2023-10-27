Смертельное ДТП произошло на трассе Актау-Жанаозен

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, на 43 километре трассы Актау-Жанаозен произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре автомобиля КамАЗ, Volkswagen Sharan, Lada и ГАЗ 330253. От полученных травм на месте происшествия скончался 49-летний пассажир Lada. Ещё четверо пострадавших доставлены в областную больницу.

Полицейские зарегистрировали данный факт в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведётся расследование.