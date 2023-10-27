Смертельное ДТП произошло на трассе Актау-Жанаозен
Вчера, 08:58
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Вчера, 08:58Вчера, 08:58
520Фото: Lada
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.
По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, на 43 километре трассы Актау-Жанаозен произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре автомобиля КамАЗ, Volkswagen Sharan, Lada и ГАЗ 330253. От полученных травм на месте происшествия скончался 49-летний пассажир Lada. Ещё четверо пострадавших доставлены в областную больницу.
Полицейские зарегистрировали данный факт в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведётся расследование.
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