  • 28 Октября, 02:10
  • BAIGENEWS

Смертельное ДТП произошло на трассе Актау-Жанаозен

Вчера, 08:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Lada Вчера, 08:58
Вчера, 08:58
520
Фото: Lada

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, на 43 километре трассы Актау-Жанаозен произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре автомобиля КамАЗ, Volkswagen Sharan, Lada и ГАЗ 330253. От полученных травм на месте происшествия скончался 49-летний пассажир Lada. Ещё четверо пострадавших доставлены в областную больницу.

Полицейские зарегистрировали данный факт в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведётся расследование.

Самое читаемое

Наверх