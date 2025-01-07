В МЧС Казахстана рассказали подробности об эвакуации казахстанцев, пострадавших в жутком ДТП в России, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, ночью 5 янвраря в Командный центр МЧС Казахстана поступила информация от МЧС России о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 101 километре Федеральной автодороги "Самара-Большая Черниговка". В результате аварии пострадали семеро граждан Казахстана.

"Для транспортировки пострадавших на родину, в Россию была направлена сводная колонна, включающая спасателей и психологов Западно-Казахстанского Департамента по ЧС, а также сотрудников скорой помощи местного Управления здравоохранения. По прибытию на место происшествия было установлено, что пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения села Большая Глушица, города Новокуйбышевск и города Самара. В этих учреждениях психологи МЧС Казахстана оказали экстренную психологическую помощь пострадавшим. На обратном пути все пострадавшие находились под постоянным наблюдением отечественных специалистов. Сегодня утром сводная колонна с пострадавшими благополучно прибыла в Казахстан, где пациенты были переданы в городскую и областную многопрофильные больницы в Уральске. В общей сложности было доставлено семь пациентов, включая двоих детей. К сожалению, в результате ДТП погибли два человека, чьи тела также были доставлены в Казахстан", — говорится в сообщении.

В спасательной операции участвовали 23 сотрудника МЧС и 8 единиц техники ДЧС и управления здравоохранения области. Для сопровождения колонны из Уральска до пограничного перехода и в обратном направлении были задействованы сотрудники департамента полиции области.

"МЧС Казахстана выражает соболезнования семьям погибших и напоминает гражданам о важности соблюдения осторожности и внимательности на дорогах. Будьте внимательны за рулем, следите за безопасностью и соблюдайте правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий", — говорится в сообщении.

Напомним, на трассе в Самарской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате два человека погибли и семь пострадали. Как сообщили в правоохранительных органах России, все участники ДТП — граждане Казахстана.