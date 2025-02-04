Смертельное ДТП на трассе Алматы-Бишкек унесло жизни 3 человек
Ведется расследование
Сегодня, 13:32
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