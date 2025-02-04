  • 4 Февраля, 14:43
  • BAIGENEWS

Смертельное ДТП на трассе Алматы-Бишкек унесло жизни 3 человек

Ведется расследование

Сегодня, 13:32
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Смертельное ДТП на трассе Алматы-Бишкек унесло жизни 3 человек Сегодня, 13:32
Сегодня, 13:32
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4 февраля на 102-м километре трассы Алматы-Бишкек в Алматинской области произошло смертельное ДТП, передаёт BaigeNews.kz.
"По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате аварии оба водителя и пассажир Hyundai Elantra погибли на месте. Еще один пассажир Chevrolet Cobalt с различными травмами госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении ДП области.
По факту ДТП зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование.

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