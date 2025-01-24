  • 24 Января, 11:12
  • BAIGENEWS

Смертельное ЧП В Атырау: двое рабочих сорвались с пятого этажа

Один из рабочих скончался на месте.

Сегодня, 10:42
АВТОР
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Смертельное ЧП В Атырау: двое рабочих сорвались с пятого этажа Сегодня, 10:42
Сегодня, 10:42
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Несчастный случай произошел 20 января на строительной площадке жилого комплекса в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

"20 января в 11:15 на строительной площадке жилого комплекса, расположенного в городской черте, двое рабочих упали с 5-го этажа. В результате происшествия 43-летний мужчина скончался на месте от тяжелых травм, а 33-летний мужчина с различными телесными повреждениями был доставлен в областную больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по уголовному делу проводятся комплексные следственные действия.

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