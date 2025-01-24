Несчастный случай произошел 20 января на строительной площадке жилого комплекса в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

"20 января в 11:15 на строительной площадке жилого комплекса, расположенного в городской черте, двое рабочих упали с 5-го этажа. В результате происшествия 43-летний мужчина скончался на месте от тяжелых травм, а 33-летний мужчина с различными телесными повреждениями был доставлен в областную больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по уголовному делу проводятся комплексные следственные действия.