Жители села Кайнар в Алматинской области живут в постоянном страхе: трасса, проходящая через село, давно стала ловушкой на скорость. За последние годы здесь погибли четыре человека. По словам сельчан, на трассе нет ни лежачего полицейского, ни каких-либо ограничительных знаков. Между тем, водители "пролетают" по дороге на бешеной скорости. Последний плачевный случай в конце марта унес жизнь сорокалетнего сельчанина, передаёт BaigeNews.kz.

"В конце марта один человек умер здесь. В прошлом году здесь погиб наш односельчанин Бауыржан. Машины буквально летают. Детей боимся отпускать куда-либо. Везде есть лежачие полицейские, только наша трасса остается без внимания, всем наплевать. Акимат не реагирует. Они нас даже не запускают в здание акимата", - заявил сельчанин Багдат Нуржанов.

Закрывают глаза местные чиновники, по словам местных жителей, и на отсутствие дорог в самом селе. Их люди вынуждены ремонтировать самостоятельно.

"Два дня назад с соседями, родственниками наняли машину и немного засыпали дорогу. Потому что иначе по ней не то, что ездить, даже ходить невозможно. Весной, осенью мы вообще к домам подойти не можем. Машины приходится оставлять на другой улице, рядом с магазином. Каждый год вот приходится ремонтировать дороги самим, собираем деньги. Ужас", - возмущен житель села Серик Омирзаков.

В селе нет и школы, а дети учатся в соседних селах. Добираться до учебного заведения приходится на такси, а это бьет по карману.

В акимате Кайнарского сельского округа отмечают, что строительство школы невозможно из-за отсутствия земельного участка.

"Обеспечены школьные автобусы. Ими не охвачены лишь те же, кто учится в частных школах. Что же касается школы в Кайнаре, то она предусмотрена в рамках генплана села, но земля находится в частных руках. Поэтому нужно будет произвести выкуп участка. Сейчас рассматриваем варианты", - заявил аким Кайнарского сельского округа Нурбол Есенбаев.

Обещают в акимате решить и проблему с дорогами. Правда, пока речь идет не об асфальтировании, а о временном дорожном покрытии.

Что же касается предупреждения ДТП, то ограничительные знаки и камеры видеонаблюдения здесь по плану должны появиться в конце мая, заверили в акимате.

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