Смертельная статистика: какие источники энергии плохо влияют на здоровье людей

Издание Our World In Data провело исследование о безопасности различных источников энергии на здоровье человека и окружающую среду. По мнению ученых, все источники энергии оказывают воздействие на здоровье человека — через загрязнение воздуха и аварии, а также влияние на изменение климата. Каждый вид электростанций заметно отличается от других по уровню экологичности и опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Согласно данным издания, ископаемое топливо является одновременно самым грязным и самым опасным в краткосрочной перспективе и выделяет больше всего парниковых газов на единицу энергии. К этому виду топлива относят уголь, бурый уголь и нефть. По данным Our World In Data, предполагаемый уровень смертности на единицу произведённой электроэнергии от угольных электростанций составляет 32,7 и 24,6 в зависимости от вида угля. Уровень смертности от электростанций на основе нефти в среднем составляет 18,4 на единицу произведённой электроэнергии. Сюда входят случаи смерти от загрязнения воздуха и несчастные случаи от аварий и не только.

Подчеркивается, что в РК как раз более 77% электроэнергии вырабатывается на теплоэлектростанциях (ТЭС), которые работают на угле, то есть казахстанцы находятся в критической зоне риска.Тем временем атомная энергетика и возобновляемые источники энергии намного безопаснее ископаемого топлива. Уровень смертности от этих источников электроэнергии стремится к нулю.

В исследовании также приводится в пример другой показатель — уровень смертности в перспективе. Аналитики посчитали, сколько смертей каждый источник энергии вызовет в среднем городе Европейского союза с населением 150 тысяч человек, который потребляет один ТВт/ч электроэнергии в год. Например, если бы этот город работал исключительно на угле, то каждый год от этого преждевременно умирали бы по крайней мере 25 человек, в первую очередь, от последствий загрязнения воздуха.

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В целом ситуация по видам производства электроэнергии выглядит так:

Уголь: 25 человек каждый год ждёт преждевременная смерть.

Нефть: 18 человек каждый год ждёт преждевременная смерть.

Природный газ: 3 человека каждый год ждёт преждевременная смерть.

Энергия воды: 1 человека каждый год ждёт преждевременная смерть.

Энергия ветра: в среднем за год никто не умрёт. Уровень смертности — 0,04 на ТВт/ч, то есть 1 человек может преждевременно умереть лишь раз в 25 лет.

Ядерная энергия: 1 человек может преждевременно умереть раз в 33 года.

Солнечная энергия: 1 человек может преждевременно умереть раз в 50 лет.

Если говорить об экологичности, самые безопасные источники энергии также являются самыми чистыми. Здесь уголь — самое грязное топливо. Он выделяет гораздо больше парниковых газов, чем другие источники — более чем в 100 раз больше, чем, к примеру, ядерное топливо. Это не только выбросы от сжигания топлива, но и выбросы от добычи, транспортировки и обслуживания в течение срока службы электростанции. Нефть и газ также намного хуже, чем атомная энергия и возобновляемые источники энергии, но в меньшей степени, чем уголь.

Так, выбросы парниковых газов от электростанций на угле составляют 970 тонн на 1 ГВт/ч электроэнергии, который примерно равен годовому потреблению электроэнергии 150 граждан в Европейском союзе. Тем временем электростанции на нефти вырабатывают 720 тонн парниковых газов на 1 ГВт/ч, на газе — 440 тонн СО2, на биомассе — от 78 до 230 тонн, солнечные электростанции — 53 тонны, гидроэлектростанции — 24 тонны, ветровые электростанции — 11 тонн, а атомные электростанции — меньше всех: всего 6 тонн.

Таким образом, можно отметить, что вопросов в плане безопасности и экологичности атомных электростанций нет. Кроме того, по международной классификации атомные электростанции были включены в раздел "зелёной" энергетики, что, по мнению исследователей, также подтверждает их безопасность и экологичность.