Смертельная ссора: мужчину зарезали в Алматы

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В Алматы расследуют убийство 35-летнего мужчины, чьё тело нашли в ночь на 15 марта в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Погибшего обнаружили под окнами жилого дома, у лавочек.

Факт убийства уже подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматы. Там сообщили, что 35-летний мужчина был ранен ножом своим знакомым в результате ссоры. Вместе они распивали спиртные напитки.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК. Расследуется он Управлением полиции Медеуского района по территориальности", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали по "горячим" следам. Им оказался молодой человек 2001 года рождения. Он взят под стражу.