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goodfon.ru Сегодня, 12:40
105
Сегодня, 12:40
105
Фото: goodfon.ru

Смертельная ссора: мужчину зарезали в Алматы

В Алматы расследуют убийство 35-летнего мужчины, чьё тело нашли в ночь на 15 марта в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Погибшего обнаружили под окнами жилого дома, у лавочек. 

Факт убийства уже подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматы. Там сообщили, что 35-летний мужчина был ранен ножом своим знакомым в результате ссоры. Вместе они распивали спиртные напитки.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК. Расследуется он Управлением полиции Медеуского района по территориальности", - говорится в сообщении. 

Подозреваемого задержали по "горячим" следам. Им оказался молодой человек 2001 года рождения. Он взят под стражу.

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#ссора #убийство #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:40
105
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