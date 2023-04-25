Смертельная драка в Кызылорде: задержан подозреваемый

Фото: BaigeNews.kz

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления задержан в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

24 апреля в полицию поступило сообщение о смерти 42-летнего горожанина в городской больнице. Установлено, что в ходе ссоры между двумя мужчинами один из них нанёс оппоненту тяжкие телесные повреждения, результате чего потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК. Подозреваемый скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан и заключен в ИВС 38-летний житель города. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.