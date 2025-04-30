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Смертельная драка в Актау: один человек погиб, подозреваемый задержан

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 10:13
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Смертельная драка в Актау: один человек погиб, подозреваемый задержан Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13
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В Актау обычный уличный конфликт обернулся трагедией - в результате драки один из участников погиб, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент произошёл в одном из микрорайонов города и вызвал широкий резонанс среди местных жителей.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан полицией и помещён в изолятор временного содержания. По факту гибели возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Напомним, драка закончилась убийством в Актау.

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