Смертельная драка в Актау: один человек погиб, подозреваемый задержан
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 10:13
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Сегодня, 10:13Сегодня, 10:13
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В Актау обычный уличный конфликт обернулся трагедией - в результате драки один из участников погиб, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент произошёл в одном из микрорайонов города и вызвал широкий резонанс среди местных жителей.
Подозреваемый в совершении преступления был задержан полицией и помещён в изолятор временного содержания. По факту гибели возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Напомним, драка закончилась убийством в Актау.
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