С места ДТП в Баянаульском районе Павлодарской области, где погибли четыре человека, госпитализировали ребёнка. За его жизнь борются врачи, передаёт BaigeNews.kz.

В управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали подробности о погибших в ДТП, а также выжившем малыше.

"Вызов на пульт 103 поступил 19 апреля в 21:13, повод - на Баянаульской трассе в районе села Бирлик произошло столкновение двух автомобилей. На вызов направлена бригада скорой помощи из поселка Майкаин. На месте была констатирована смерть четверых участников аварии: мужчин 1998 и 1999 годов рождения, 23-летней девушки и полугодовалого ребенка. Еще одного мальчика - 2022 года рождения - с политравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга сначала доставили в сельскую участковую больницу Майкаина, а после в Экибастузскую городскую больницу", — говорится в сообщении.

Напомним, смертельная авария произошла на трассе "Калкаман – Керней", недалеко от села Бирлик Баянаульского района. Произошло лобовое столкновение автомобилей Pontiac и Lada Granta. По факту аварии возбуждено уголовное дело.