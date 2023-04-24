Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования

Фото: astanatv.kz

Прокуроры озвучили подробности гибели пациентки салона красоты в Восточном Казахстане. Выяснилось, что специалист, делавший блефаропластику, проживает в Китае. В Казахстан косметолог приезжала ради заработка, при этом не имела не только лицензии, но и диплома врача, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"В данный момент она не скрылась, в отношении неё выбрана мера процессуального принуждения. Управлением полиции начато досудебное расследование по статье 322 УК РК. Ход расследования взят на контроль прокуратурой города", - сообщил начальник отдела уголовного преследования прокуратуры Усть-Каменогорска Дархан Исабаев.

Профессиональные врачи убеждены, подобные услуги должны оказывать дипломированные специалисты. И лучше если операции будут делать в стенах больниц, где есть реанимационные отделения. Тогда в случае анафилактического шока помощь будет оказана мгновенно и специализировано.

Эксперты убеждены, непрофессиональных косметологов в Казахстане с каждым днём все больше. Многие из них получают "образование" в Интернете, зачастую с помощью видеоуроков.

Что касается салона красоты, где произошла трагедия, он после происшествия закрыт.

Ранее сообщалось о том, что 61-летняя жительница Усть-Каменогорска скончалась после посещения салона красоты. Женщина хотела сделать пластику век, но процедура оказалась роковой. По предварительным данным, смерть наступила из-за анафилактического шока.