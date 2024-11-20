Смерть в открытом люке и розыск тела в горах: будни волонтеров-поисковиков

Когда кто-то из семьи не вернулся домой, попал в аварию и потерял память, или даже в случае гибели - на помощь полиции и спасателям приходят волонтеры. Их движение давно вышло за рамки оказания легкой бытовой помощи и распределения продуктов нуждающимся слоям населения. Сегодня без активистов не обходится ни одно значимое в стране событие. Тем более, если речь идет о поиске людей. Казахстанские волонтеры открыто рассказали о трудностях, возникающих на их пути. Почему работа по поиску людей подойдет не всем, читайте в материале BaigeNews.kz.

Одно из крупнейших в стране волонтерских движений по поиску людей "LIDER.KZ г. Астана" зародилось в 2016 году. Тогда, в мае пропала девочка, рассказывает руководитель общественного объединения Айзада Жусупова. Спасти ребенка, к сожалению, не удалось. Это и стало триггером, побудившим объединиться с другими неравнодушными казахстанцами.

"Ну, личной трагедии у меня, к счастью, никогда не было, чтобы терять кого-то из близких, в плане их пропажи. Просто мне всегда хотелось помочь людям, быть полезной обществу. Нас так воспитывали с детства, что ты должен помогать людям. И вот, таким образом, я решила, что я хочу быть волонтером по поиску пропавших людей", - рассказывает Айзада Жусупова.

(из личного архива Айзады Жусуповой)

За восемь лет поисковики нашли и вернули домой больше 3000 человек. Это вместе с восстановленными родственными связями, с такими просьбами тоже часто обращаются. Сегодня организация работает в 25 городах и регионах Казахстана. Порой искать людей оказывается очень трудно, поэтому волонтеры взаимодействуют со своими зарубежными коллегами из Центральной Азии, СНГ и Европы.

"Бывает, приезжают ребята из других стран, например, Узбекистана или Таджикистана к нам на работу. Либо в Россию отправляются. Это очень помогает в делах связанных с трудовым рабством. Вообще, основными причинами пропажи людей являются дезориентация, потеря памяти после перенесенных заболеваний, таких как инсульт, пожилой возраст или особенности в развитии детей. Такие детки зачастую убегают из дома. Их очень сложно искать и сам алгоритм действий там совсем другой, не такой, как при обычных поисках. Приоритет у нас дети и люди преклонного возраста. На средний возраст у нас активная рассылка. Повышенное внимание к этим категориям как раз приходится на весну и осень", - объясняет волонтер.

Чаще всего к волонтерам обращаются через их инстаграм и правоохранительные органы. После заявления о пропаже человека, работники объединения собирают информацию, берут фото и составляют ориентировку. Все с согласования родных, отмечает волонтер. Информационный лист рассылается, после чего поиски можно считать открытыми. Команда действует слаженно, вместе с полицейскими они начинают с обозначенного участка. Время играет решающую роль.

(из личного архива Айзады Жусуповой)

"Для меня самый тяжелый случай из практики – это трагедия на сороковой станции в феврале 2019 года. Тогда мальчик упал в люк. Самые тяжелые поиски: морально и эмоционально, потому что ребенок был там цел и невредим и умер от переохлаждения. И я видела страдающую маму. Это невозможно без слез вспоминать, поэтому этот случай у меня всегда в памяти. Это был прекрасный мальчик, сын единственный. И просто он вышел в районе шести вечера, 16 февраля, на ледовый городок хотел пойти, но провалился в люк. То есть, он по халатности "Астана су арнасы" погиб. Дети не должны умирать, тем более по халатности взрослых. Вообще, там был не один открытый люк, а несколько. Мы сами проваливались со спасателями, которые помогали в поисках. Напоминало это минное поле. Как позже выяснилось, эту территорию передали на баланс организации, выделили на закрытие люков средства, но ничего сделано не было", - говорит Айзада Жусупова.

Технологии заметно упрощают коммуникацию и распространение информации. Зацепки для поисковиков могут появиться практически сразу, а если вместе с правоохранительными органами получится отследить телефон, шансы на успешный исход возрастают. А вот камеры видеонаблюдения оказались не так полезны, как могло показаться.

У каждого волонтера обязательно должна быть экипировка. Если говорить про лето, рассказывает Айзада Жусупова, нужны жилетка, профессиональные фонари и водонепроницаемая рация, на случай ЧП. Зимой руки и ноги у волонтера должны быть в тепле, одежду лучше выбирать закрытую. Обязателен головной убор. В качестве рабочего инвентаря могут выступить дроны с тепловизорами, бинокли и сигнальные пистолеты. Однако отсутствие финансирования не позволяет приобрести эти дорогостоящие аппараты.

Стать волонтером, помогающим разыскивать людей, вопреки распространенному мнению, сможет не каждый. Одним из самых страшных моментов в свое благотворительной деятельности глава волонтерского движения "Делай добро! Текели" Халида Кусанова называет поиски в горах тела Карины Дорохиной, которые совместно с полицейскими длились одиннадцать дней. Еще один трагический случай произошел в посёлке Коксу области Жетысу, когда пропал трехлетний мальчик.

(из личного архива Халиды Кусановой)

Халида Кусанова встала на путь помощи людям в 2018 году. Началось все с открытия социального склада. Затем последовали благотворительные акции "Новый год в каждый дом", "Дорога в школу" и "Лавка добра". Сегодня в команде почти 50 человек, включая студентов. Используя соцсети и мессенджеры, они сотрудничают с правоохранительными и местными исполнительными органами, а также населением.

"Волонтер – это человек, который не боится ответственности, безвозмездно выполняющий разную работу. Каждый член нашей команды вносит свою лепту и помогает решать социально значимые проблемы общества. Я люблю их всех и благодарна им за поддержку. Это ведь больше счастье – видеть, что твоя помощь приносит людям облегчение", - подчеркнула Халида Кусанова.

(из личного архива Халиды Кусановой)

Что касается будущего волонтерского движения Казахстана, Халида Кусанова предпочитает не отказываться от прогнозов, а просто планомерно совершать добрые поступки. Потому, что в конечном итоге оно все равно спасет мир.