Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов высказался о гибели двоих участников полумарафона в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, это трагическое событие, требующее особого внимания.

"В настоящее время по данному инциденту проводится всесторонняя проверка. Анализируются состояние здоровья участников, организация соревнований, уровень медицинского обеспечения и соблюдение регламента безопасности. Будут ужесточены требования к проведению подобных мероприятий, реализуемых местными исполнительными органами. Массовый спорт должен быть безопасным и соответствовать высоким стандартам организации. Министерство туризма и спорта разработает конкретные предложения по данному вопросу и направит их в соответствующие структуры", — написал Ербол Мырзабосынов в соцсетях.

Напомним, 20 апреля на Almaty Half Marathon случилась трагедия — во время дистанции скончались два участника: 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба преодолевали маршрут полумарафона длиной 21,1 км и были постоянными участниками беговых мероприятий.