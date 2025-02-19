В Павлодаре завершился судебный процесс по громкому делу о драке у ночного бара, в результате которой погиб молодой человек, передаёт BaigeNews.kz.

В августе 2024 года возле одного из баров города произошел конфликт. По версии следствия, Сергей Сухоносенко дважды подходил к компании молодых людей, среди которых находился Жоламан Кусаин. После отказа в просьбе о сигарете он во второй раз подошел к группе, но уже с ножом и напал на парней. В результате возникла драка, после которой Сухоносенко упал и больше не поднялся.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, а не прямые действия Кусаина. Несмотря на это, суд первой инстанции приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Родственники погибшего требовали увеличить срок до 8 лет, а защита Кусаина настаивала на оправдании, заявляя о самообороне.

Апелляционный суд Павлодарской области пересмотрел приговор. Суд переквалифицировал обвинение с "Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью" (ч. 3 ст. 106 УК РК) на "Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны" (ч. 2 ст. 112 УК РК). В результате срок наказания был снижен до 1 года, а с учетом пересчета времени под стражей Кусаин был освобожден прямо в зале суда.

Новость вызвала большой общественный резонанс. Родные и близкие Кусаина встретили решение суда с облегчением, а адвокат Ерлан Газымжанов, представлявший его интересы, назвал это торжеством справедливости.