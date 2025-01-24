Смерть солдата-срочника в Мангистау: суд огласил приговор
Подсудимого обвиняли в убийстве.
Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
116Фото: BaigeNews.kz
В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане озвучили решение по делу об убийстве солдата-срочника Марата Баркулова, передаёт BaigeNews.kz.
Лейтенанта Дамира Досова обвиняли в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство". Суд признал его виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Также суд лишил Досова воинского звания "лейтенант". Гражданский иск матери погибшего солдата о возмещении морального вреда в сумме 50 миллионов тенге удовлетворён частично. Осуждённый должен выплатить ей 20 миллионов тенге.
Напомним, Марат Баркулов погиб 7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов подразделений Регионального командования "Запад".
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