В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане озвучили решение по делу об убийстве солдата-срочника Марата Баркулова, передаёт BaigeNews.kz.

Лейтенанта Дамира Досова обвиняли в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство". Суд признал его виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Также суд лишил Досова воинского звания "лейтенант". Гражданский иск матери погибшего солдата о возмещении морального вреда в сумме 50 миллионов тенге удовлетворён частично. Осуждённый должен выплатить ей 20 миллионов тенге.

Напомним, Марат Баркулов погиб 7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов подразделений Регионального командования "Запад".