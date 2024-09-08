Смерть солдата-срочника прокомментировали в Минобороны

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали смерть солдата-срочника во время учений в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Дело взято на особый контроль министра обороны. По его поручению создана специальная комиссия под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Ш-Х. Жазыкбаева. Проводится всесторонняя проверка обстоятельств трагедии, следственным органам оказывается полное содействие для объективного расследования. Виновные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии Уголовным кодексом РК. Руководство Министерства обороны РК выражает самые глубокие и искренние слова сочувствия и соболезнования семье и родственникам погибшего военнослужащего, а также сообщает, что будет оказана всесторонняя помощь его родным и близким", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, трагический инцидент произошёл 7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов подразделений Регионального командования "Запад". Молодой человек получил не совместимое с жизнью ранение и скончался в больнице. По информации пресс-службы Актауского гарнизона, смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, возбуждено уголовное дело. Между тем, отец погибшего парня записал видеообращение к министру обороны. Мужчина не верит в то, что произошёл несчастный случай и просит наказать виновных.