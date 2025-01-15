Суд вынес решение по делу о смерти школьника в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

Трое несовершеннолетних школьников обвинялись в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"Несовершеннолетние подсудимые в группе лиц по предварительному сговору, собрав учеников восьмого класса в школьном туалете села Кумжота Байзакского района, требовали подчинения, выполнения их указаний и наносили удары кулаком в область груди. В результате нанесённых ударов в левую часть груди несовершеннолетний скончался на месте происшествия", – сообщает пресс-служба областного суда.

Осуждённые вину признали частично. Их вина доказана собранными по делу доказательствами.

Двоим обвиняемым суд назначил лишение свободы на срок 6 лет 8 месяцев, ещё одному – один год ограничения свободы.

В доход государства взысканы процессуальные издержки по проведению судебно-медицинских экспертиз, принудительная выплата компенсации в фонд потерпевших. Также законные представители двоих приговорённых к реальным срокам должны выплатить потерпевшей стороне моральный вред в размере 5-6 млн тенге каждый.

Приговор не вступил в законную силу.