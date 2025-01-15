Смерть школьника в уличном туалете: осуждены трое несовершеннолетних
Двое обвиняемых будут отбывать наказание в тюрьме.
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Суд вынес решение по делу о смерти школьника в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
Трое несовершеннолетних школьников обвинялись в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
"Несовершеннолетние подсудимые в группе лиц по предварительному сговору, собрав учеников восьмого класса в школьном туалете села Кумжота Байзакского района, требовали подчинения, выполнения их указаний и наносили удары кулаком в область груди. В результате нанесённых ударов в левую часть груди несовершеннолетний скончался на месте происшествия", – сообщает пресс-служба областного суда.
Осуждённые вину признали частично. Их вина доказана собранными по делу доказательствами.
Двоим обвиняемым суд назначил лишение свободы на срок 6 лет 8 месяцев, ещё одному – один год ограничения свободы.
В доход государства взысканы процессуальные издержки по проведению судебно-медицинских экспертиз, принудительная выплата компенсации в фонд потерпевших. Также законные представители двоих приговорённых к реальным срокам должны выплатить потерпевшей стороне моральный вред в размере 5-6 млн тенге каждый.
Приговор не вступил в законную силу.