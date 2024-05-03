Смерть ребёнка на пенной вечеринке: суд вынес приговор в Костанайской области

Руководителя Молодёжного ресурсного центра осудили в Костанайской области за ЧП на пенной вечеринке, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что 25 августа 2023 года на сцене, расположенной на центральной площади села Узунколь К. организовано культурно-массовое мероприятие "Пенная вечеринка".

"Сцена длительно функционировала и была подключена к линии электропередач без текущего обслуживания, являлась самовольной постройкой, то есть не была пригодна к использованию ввиду прямой угрозы жизни и здоровью граждан. К., организовывая мероприятие, предназначенное, в том числе, для малолетних зрителей, не приняла никаких мер по надлежащему обеспечению его безопасности", - сообщили в суде.

На празднике из генератора, установленного на сцене, запустили пену. Там же находились светильники под напряжением.

Девятилетняя Д., пришедшая на вечеринку в качестве гостя, взялась двумя руками за открытую токопроводящую часть сцены и получила поражение электрическим током, от чего в дальнейшем скончалась.

Подсудимая К. свою вину не признала.

"Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого деяния, личность подсудимой, которая ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства и работы, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, мнение потерпевших, не настаивавших на строгом наказании, суд назначил К. срок четыре года лишения свободы условно", - уточнили в суде.