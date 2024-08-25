Смерть рабочих на металлургическом комбинате в Темиртау прокомментировали в полиции

В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали трагедию на территории АО "Qarmet", где погибли двое рабочих подрядной организации, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту произошедшего несчастного случая подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж" на территории АО "Qarmet" в городе Темиртау начато досудебное расследование по части 4 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование", — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Напомним, в Темиртау на металлургическом комбинате Qarmet погибли два работника ТОО "Казмеханомонтаж" : 44-летний мужчина и 19-летний парень. Они упали с высоты во время демонтажных работ в листопрокатном цехе. На предприятии заявили, что несчастный случай произошёл в результате несоблюдения правил техники безопасности на высотных работах.