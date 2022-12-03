Смерть пожилой пары и их трёхлетнего внука прокомментировали в МВД

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Гибель двух взрослых и трехлетнего малыша в Абайской области расследует полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В ведомстве прокомментировали информацию о том, что пожилая пара и их маленький внук насмерть замёрзли на улице.

"Утром 28 ноября в Жарминского РОП поступила информация об обнаружении трупов жителей села Теристанбалы, 57-летнего мужчины, 56-летней женщины, и их трёхлетнего внука по улице Бейбитшилик. Признаков насильственной смерти не установлено. Начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что иная информация в соответствии со статьёй 201 УКП, разглашению не подлежит.

Напомним, очевидцы рассказали журналистам, что малыша пожилой паре оставила молодая семья. В один из дней бабушку и дедушку позвали в гости, и они отправились туда, взяв внука с собой.

Что произошло в гостях остается неизвестным, однако в какой-то момент пожилая женщина собралась и вышла из дома. Вскоре за ней последовал ее супруг, вместе с внуком. Известно также, что в эти дни в области Абай было очень морозно — за пределами административного центра региона температура снижалась до минус 35 градусов.