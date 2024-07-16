Смерть подростка на территории КазНУ в Алматы прокомментировал Саясат Нурбек
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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал смерть подростка на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Ждем, когда будет официальное заключение судмедэкспертизы. Мы вынуждены дождаться результатов судмедэкспертизы. Мы официально информацию уже дадим", - сообщил Саясат Нурбек.
По его словам, сейчас фонтан, который расположен на территории вуза, и возле которого и было найдено тело подростка, функционирует в штатном режиме.
"Все технические вопросы мы еще раз перепроверили - там в самом фонтане неисправностей нет. Надо дождаться заключения судмедэкспертизы, и после этого принимать решения", - резюмировал министр.
Трагедия произошла 18 июня 2024 года. Тогда стало известно, что у фонтана на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы скончался парень.
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