Смерть подростка на территории КазНУ в Алматы прокомментировал Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал смерть подростка на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Ждем, когда будет официальное заключение судмедэкспертизы. Мы вынуждены дождаться результатов судмедэкспертизы. Мы официально информацию уже дадим", - сообщил Саясат Нурбек.

По его словам, сейчас фонтан, который расположен на территории вуза, и возле которого и было найдено тело подростка, функционирует в штатном режиме.

"Все технические вопросы мы еще раз перепроверили - там в самом фонтане неисправностей нет. Надо дождаться заключения судмедэкспертизы, и после этого принимать решения", - резюмировал министр.

Трагедия произошла 18 июня 2024 года. Тогда стало известно, что у фонтана на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы скончался парень.