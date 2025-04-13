Полиция расследует смерть молодого человека, погибшего при странных обстоятельствах в селе Акжигит Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", – сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

8 апреля в селе Акжигит Бейнеуского района при странных обстоятельствах умер 17-летний парень. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревает, что его убили.

Сообщалось, что в роддоме Тараза специальная комиссия расследует смерть беременной.