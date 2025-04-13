Смерть парня при странных обстоятельствах расследуют в Мангистау
Семья молодого человека подозревает, что его убили.
Сегодня, 03:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:47Сегодня, 03:47
79Фото: polisia.kz
Полиция расследует смерть молодого человека, погибшего при странных обстоятельствах в селе Акжигит Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", – сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
8 апреля в селе Акжигит Бейнеуского района при странных обстоятельствах умер 17-летний парень. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревает, что его убили.
Сообщалось, что в роддоме Тараза специальная комиссия расследует смерть беременной.
Самое читаемое
- Фан-зона за сотню: билеты на Дженнифер Лопес уже перепродают с наценкой на OLX
- Казахстанские миротворцы сменили контингент на Голанских высотах
- Два человека умерли после уколов в процедурных кабинетах в Таразе
- Прокуроры защитили права более двух тысяч пользователей такси в Жамбылской области
- Поезд с иностранными туристами закидали камнями в Кыргызстане