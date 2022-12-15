open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 08:36
243
Сегодня, 08:36
243
Фото: pixabay.com

Смерть от COVID-19 зафиксировали в Казахстане

В Министерстве здравоохранения вновь сообщают о росте числа заражённых коронавиурсом. 13 декабря от коронавируса скончался один человек, передаёт BaigeNews.kz

Отметим, что в последний раз летальный исход от КВИ был зарегистрирован 6 ноября. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – один пациент.

За минувшие сутки, 14 декабря, в Казахстане зарегистрировано 279 новых заражённых. На 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 008 человек (–1 897+ и 111 КВИ-), из них в стационарах находится – 308 пациентов, на амбулаторном – 1 700 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #Минздрав #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:36
243
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх