Смерть от COVID-19 зафиксировали в Казахстане

Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения вновь сообщают о росте числа заражённых коронавиурсом. 13 декабря от коронавируса скончался один человек, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, что в последний раз летальный исход от КВИ был зарегистрирован 6 ноября. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – один пациент.

За минувшие сутки, 14 декабря, в Казахстане зарегистрировано 279 новых заражённых. На 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 008 человек (–1 897+ и 111 КВИ-), из них в стационарах находится – 308 пациентов, на амбулаторном – 1 700 человек.